Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

Lauenförde (ots)

Zwischen Dienstag (05.08.2025) gegen 09:30 Uhr und Donnerstag (07.08.2025) gegen 13:30 Uhr kam es im Lerchenweg in Lauenförde zu einem Einbruch in ein Wohnhaus.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchte dieser die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch Schmuck entwendet. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Der Täter flüchtete unerkannt.

Zeugen, die im Tatzeitraum relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

   Urlaubszeit ist Einbruchszeit. Um Ihr Hab und Gut zu schützen rät 
die Polizei:
   - Schließen Sie Ihre Haustür ab, wenn Sie Ihr Zuhause verlassen.
   - Verschließen Sie immer Fenster- Balkon- und Terrassentüren. 
     Lassen Sie diese auch nicht auf "Kipp" stehen.
   - Signalisieren Sie Anwesenheit, wenn Sie im Urlaub sind, z.B. 
     durch eingeschaltete Beleuchtung über Zeitschaltuhren.
   - Lassen Sie Ihren Briefkasten durch zuverlässige Bekannte 
     entleeren.
   - Halten Sie das Garagentor geschlossen, auch wenn das Auto nicht 
     in der Garage steht.
   - Informieren Sie Ihre zuverlässigen Nachbarn über Ihre 
     Abwesenheit.
   - Schalten Sie Ihren Anrufbeantworter ab, bzw. hinterlassen Sie 
     keine Angaben zum Urlaub auf dem Anrufbeantworter.
   - Bewahren Sie Wertgegenstände sicher auf.

Weitere Infos finden Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/einbruch/

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

