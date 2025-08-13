Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 442 bei Bäntorf - zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Coppenbrügge (ots)

Auf der Bundesstraße 442 hat sich am gestrigen Dienstagabend (12.08.2025) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Nach bisheriger Darstellung befuhr ein 21-jähriger Mann aus Salzhemmendorf mit einem 3er BMW die Bundesstraße, aus Richtung Hachmühlen / B 217 kommend, in Richtung Coppenbrügge. Nach der Ortschaft Bäntorf geriet der BMW gegen 17:40 Uhr aus bislang nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Hier kam es zum frontalen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Golf, der von einem 41-jährigen Mann aus Bad Münder gefahren wurde.

Beide Fahrer wurden durch die Kollision kompliziert in ihren deformierten Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der alarmierten Feuerwehr befreit werden. Beim BMW musste dazu u. a. das Dach abgetrennt werden.

Die beiden Schwerverletzten wurden an den Rettungsdienst übergeben und in Kliniken transportiert. Unweit der Unfallstelle landeten dazu die Rettungshubschrauber "Christoph 44" aus Göttingen und "Christoph Westfalen", der am Flughafen Münster/Osnabrück stationiert ist.

Während der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Verkehrsunfallaufnahme, bei der ein photogrammetrisches Vermessungsverfahren zum Einsatz kam, war die Bundesstraße voll gesperrt. Die Sperrung konnte gegen 23.20 Uhr nach Bergung der Fahrzeuge und intensiven Fahrbahnreinigung aufgehoben werden.

Die Staatsanwaltschaft Hannover ordnete die Beschlagnahme der Unfallfahrzeuge an. Ebenso wurde ein Unfallrekonstruktionsgutachten in Auftrag gegeben und die technische Untersuchung durch einen Unfallsachverständigen angeordnet, der an der Unfallstelle erschien und die ersten Analysen durchführte.

Zeugen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Münder (Tel. 05042/5064-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell