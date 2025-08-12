Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Fachwerkhaus brennt in Hellental nieder - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hellental (ots)

Am Freitag (08.08.2025) brannte in der Lönsstraße in Hellental ein Fachwerkhaus nieder. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Ein Tatverdächtiger befindet sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 23:25 Uhr bemerkte ein Zeuge Feuer an einem Fachwerkhaus. Er alarmierte den Notruf. Bei Eintreffen der Feuerwehr und Polizei stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Haus, welches sich freistehend in dem Biergarten einer Gastronomie befindet, wurde hauptsächlich als Lagerraum genutzt. Die Löscharbeiten dauerten bis ca. 00:15 Uhr an. Der Schaden wird auf ca. 60.000EUR geschätzt.

Aufgrund der starken Beschädigungen und einer damit verbundenen Einsturzgefahr, konnte das Gebäude zur weiteren Spurensuche bislang nicht betreten werden. Umgehende Ermittlungen der Polizei Holzminden, führten diese am Folgetag erneut zu dem 28-jährigen Tatverdächtigen, der bereits im April 2025 vorläufig festgenommen wurde. Zum damaligen Zeitpunkt wurde dieser mangels Haftgründen aus dem Polizeigewahrsam entlassen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57895/6023586).

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hildesheim, wurde der Beschuldigte nun erneut wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung vorläufig festgenommen. Durch einen Haftrichter des Amtsgerichts Hildesheim wurde Untersuchungshaft angeordnet.

Bereits seit Jahresbeginn kam es zu mehreren Bränden in Hellental. Der letzte Brand ereignete sich im Mai 2025. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese dauern an. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Holzminden unter 05531/ 958-0 zu melden.

