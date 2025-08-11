Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Schwerer Motorradunfall auf der L 424 - Kollision bei Überholmanöver

Emmerthal (ots)

Am Samstag (09.08.2025), gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 424 zwischen Hagenohsen und Latferde zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern.

Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Emmerthal die L 424 aus Latferde kommend in Fahrtrichtung Hagenohsen. Trotz eines bestehenden Überholverbots scherte er im Bereich einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vor ihm fahrenden Pkw zu überholen.

Im Bereich des Kurvenausgangs kam es dabei zu einem Frontalzusammenstoß mit einer 42-jährigen Motorradfahrerin aus Hameln, die in entgegengesetzter Richtung unterwegs war. Ihr 44-jähriger Ehemann, ebenfalls auf einem Motorrad, folgte unmittelbar hinter ihr, konnte jedoch noch ausweichen.

Beide Motorradfahrer stürzten infolge des Unfalls und erlitten schwere Verletzungen. Sie wurden mit Rettungshubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht. Nach aktuellen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr.

Die L 424 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Der Unfallverursacher muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell