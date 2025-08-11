Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Kellerbrand in Wohnhaus - 5-Jährige entdeckt Feuer

Salzhemmendorf/ Thüste (ots)

Am Samstag (09.08.2025) kam es in der Straße "Am Querfeld" in Salzhemmendorf, OT Thüste, zu einem Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses.

Eine 5-jähriges Mädchen hatte gegen 11:30 Uhr Rauch entdeckt, der aus dem Keller drang, und ihre Eltern informiert. Es stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum ein Feuer ausgebrochen war. Erste umgehend vorgenommene Löschversuche eines 42-jährigen Bewohners schlugen fehl. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer im weiteren Verlauf löschen und ein Übergreifen der Flammen auf den Wohnbereich verhindern. Die Bewohner des Hauses wurden nicht verletzt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Erste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass der Brand aufgrund eines technischen Defekts ausgebrochen ist. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 50.000EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell