Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Unfallflucht: Radfahrerin verletzt

Holzen (ots)

Am Donnerstag (07.08.2025) kam es auf der Landstraße 484 bei Holzen zu einer Unfallflucht, bei der eine Radfahrerin verletzt wurde. Der verursachende Autofahrer entfernte sich unerkannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr der bislang unbekannte Unfallverursacher mit seinem Auto die Landstraße 484 in Richtung Holzen. Dabei beabsichtigte dieser, eine 27-jährige Frau aus der Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf mit ihrem Rad zu überholen. Diese befand sich kurz vor dem Ortseingang nach Holzen. Der Fahrzeugführer missachtete dabei den Sicherheitsabstand und touchierte das Rad der Frau im hinteren Bereich. Hierdurch stürzte die 27-Jährige nach rechts in einen Straßengraben und verletzte sich. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Die Polizei Holzminden sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unfallverursacher oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05531/ 958-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell