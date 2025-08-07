Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Polizei warnt vor Betrugsmasche: Betrügerische Jobangebote über Messenger-Dienste

Hameln-Pyrmont/ Holzminden (ots)

Die Polizei warnt vor einer aktuellen Betrugsmasche, bei der Täter über Messenger-Dienste wie WhatsApp, Telegram oder Facebook falsche Jobangebote verbreiten. Schnell und einfach Geld verdienen? Was zu gut scheint um wahr zu sein, ist selten wahr. Dahinter stecken oftmals Betrugsmaschen, bei denen die potenziellen Opfer bares Geld verlieren können. Diese Masche ist oft durch folgende Merkmale gekennzeichnet:

- Unerwartete Kontaktaufnahme: Sie werden plötzlich von einer unbekannten Person kontaktiert, die Sie darauf hinweist Ihre Nummer aus einer Firmen- oder Marketingliste zu haben. - Verlockende Versprechen: Es werden einfache Jobs angeboten, bei denen man nur klicken, liken oder Aufgaben erledigen soll - alles bequem am Handy. - Gefälschte Plattformen: Die Täter arbeiten mit gefälschten Webseiten oder Plattformen, die echten Unternehmen ähneln. - Nur Chat-Kommunikation: Es finden keine Telefonate oder Briefwechsel statt, alles läuft ausschließlich über den Messenger.

So gehen die Täter vor: Betrüger schreiben wahllos Telefonnummern an und hoffen auf Antwort. Anschließend bieten sie der Person einen Job an und stellen einen täglichen Verdienst von mehreren hundert Euro in Aussicht. Zunächst überweisen die Betrüger potenziellen Opfern kleine Geldbeträge für erledigte "Aufgaben" (beispielsweise das Liken von Videos oder bewerten von Hotels). Im weiteren Verlauf werden die Opfer aufgefordert sich auf einer Plattform anzumelden. Dazu erhalten diese beispielsweise einen Aktivierungscode und können anschließend mit ihren "Aufgaben" starten. Sobald man mehr verdienen möchte, werden die Opfer aufgefordert, in Vorleistung zu gehen. Den Opfern kann hierbei ein Verlust von mehreren tausend Euro drohen, da sie ihr Geld mit Aussicht auf noch höhere Gewinne an die Betrüger versenden. Als "Belohnung" für mehrere erledigte Aufgaben wird dann ein geringer Geldbetrag und eine Provision in Aussicht gestellt - teilweise werden damit die eigenen Kontodaten bestätigt. Auch Zeitdruck kann seitens der Betrüger ausgeübt werden, um Aufgaben zu erledigen. Die Betrüger laden ihre Opfer im weiteren Verlauf in Messenger-Gruppen ein, in denen nun auch die "Erfolge" anderer Mitglieder verfolgt werden können. Mit verlockenden Angeboten und scheinbar einfachen Aufgaben, erschleichen sich die Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer.

"Um sich effektiv vor Betrugsmaschen im Zusammenhang mit falschen Jobangeboten zu schützen, sollten Sie immer skeptisch sein, wenn Sie unerwartet kontaktiert werden. Überweisen Sie niemals Geld im Voraus, auch wenn es verlockend erscheint. Diese Vorsichtsmaßnahmen helfen Ihnen, Ihre Daten und Finanzen zu schützen und Betrügern keine Chance zu geben." erklärt Ilja Walter, Beauftragter für Kriminalprävention bei der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden.

Wenn Sie bereits auf die Masche hereingefallen sind oder etwas Verdächtiges bemerken, zögern Sie nicht eine Anzeige bei Ihrer Polizei zu erstatten.

Bleiben Sie wachsam und schützen Sie Ihre Daten und Finanzen! Bei Unsicherheiten wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle.

