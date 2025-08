Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HOL: Streitigkeiten führen zu Vandalismus - 39-Jähriger randaliert in Holzminden

Holzminden (ots)

Am Mittwochnachmittag (06.08.2025) kam es in Holzminden im Bereich der Braunschweiger Straße zu einem Vorfall von Vandalismus, der durch Streitigkeiten ausgelöst wurde. Gegen 14:40 Uhr informierte ein Anwohner die Polizei Holzminden, dass ein Mann aus einer Wohnung Gegenstände auf die Straße werfe und zuvor eine Tür beschädigt haben soll.

Bei Eintreffen der Polizei war der Täter bereits geflüchtet. Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit Unterstützung der Polizei Bodenwerder konnte der 39-jährige Mann jedoch nach kurzer Zeit angetroffen werden. Zudem wurde im Nahbereich des Feststellortes ein zerbrochenes Schlagwerkzeug aufgefunden, welches offenbar zuvor von dem Randalierer entsorgt wurde.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet und ein Platzverweis für 24 Stunden ausgesprochen. In der betroffenen Wohnung entstand Sachschaden, Personen wurden bei dem Vorfall nicht verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe der Tat und bittet mögliche Zeugen zu dem Vorfall sich unter der Telefonnummer 05531-958-0, per Email an poststelle@pk holzminden.polizei.niedersachsen.de oder mittels Online-Wache (www.onlinewache.polizei.niedersachsen.de) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell