Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter zerkratzt Autos

Hehlen (ots)

Am Dienstag (05.08.2025) zerkratzen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 21:10 Uhr vier Autos, die sich auf dem Parkplatz eines Vereinsheims in Hehlen, Schäferbrink, befanden.

Nach bisherigen Erkenntnissen, wurden die Fahrzeuge mit einem scharfkantigen Gegenstand, möglicherweise einem Stein, zerkratzt. Vier Männer bemerkten die Beschädigungen an ihren Autos, nachdem sie von einer Trainingseinheit zu diesen zurückkehrten. Im genannten Zeitraum wurden in Tatortnähe eine männliche Person mit zwei dort spielenden Kindern gesehen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem oder den Verursachern machen können. Der bislang unbekannte Mann wird ebenfalls gesucht und gebeten, sich bei der Polizei Bodenwerder als möglicher Zeuge unter der Telefonnummer 05533/40831-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell