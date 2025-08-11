Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mofa prallt mit E-Scooter zusammen - Zwei Personen schwer verletzt

Hessisch Oldendorf/ Hemeringen (ots)

Am Sonntag (10.08.2025) kam es in der Friedrichshagener Straße in Hessisch Oldendorf, OT Hemeringen, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei junge Menschen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr ein 18-Jähriger aus Salzhemmendorf mit seinem Mofa die Kreisstraße 28 aus Friedrichshagen in Richtung Hemeringen. Nach einer leichten Rechtskurve gelangte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 16-Jährigen aus Hessisch Oldendorf. Diese war auf einem E-Scooter unterwegs. Beide Personen stürzten auf die Fahrbahn und wurden schwer verletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Beamte überprüften bei dem Unfallverursacher die Verkehrstüchtigkeit. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch einen Arzt wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

Der 18-Jährige wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der junge Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols verantworten.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

