PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Mofa prallt mit E-Scooter zusammen - Zwei Personen schwer verletzt

Hessisch Oldendorf/ Hemeringen (ots)

Am Sonntag (10.08.2025) kam es in der Friedrichshagener Straße in Hessisch Oldendorf, OT Hemeringen, zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurden zwei junge Menschen schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen, befuhr ein 18-Jähriger aus Salzhemmendorf mit seinem Mofa die Kreisstraße 28 aus Friedrichshagen in Richtung Hemeringen. Nach einer leichten Rechtskurve gelangte er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 16-Jährigen aus Hessisch Oldendorf. Diese war auf einem E-Scooter unterwegs. Beide Personen stürzten auf die Fahrbahn und wurden schwer verletzt. Die Fahrzeuge wurden bei dem Zusammenstoß stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit.

Beamte überprüften bei dem Unfallverursacher die Verkehrstüchtigkeit. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Durch einen Arzt wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen, um den genauen Blutalkoholwert zu bestimmen. Der Führerschein des jungen Mannes wurde beschlagnahmt.

Der 18-Jährige wurde für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der junge Fahrer muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols verantworten.

Die Polizei Hameln sucht Zeugen, die Angaben zum genauen Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Hameln unter der Telefonnummer 05151/933-222 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:00

    POL-HM: Schwerer Motorradunfall auf der L 424 - Kollision bei Überholmanöver

    Emmerthal (ots) - Am Samstag (09.08.2025), gegen 20:20 Uhr, kam es auf der Landesstraße 424 zwischen Hagenohsen und Latferde zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Motorradfahrern. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr ein 26-jähriger Motorradfahrer aus Emmerthal die L 424 aus Latferde kommend in Fahrtrichtung Hagenohsen. Trotz eines bestehenden ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:37

    POL-HM: Kellerbrand in Wohnhaus - 5-Jährige entdeckt Feuer

    Salzhemmendorf/ Thüste (ots) - Am Samstag (09.08.2025) kam es in der Straße "Am Querfeld" in Salzhemmendorf, OT Thüste, zu einem Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses. Eine 5-jähriges Mädchen hatte gegen 11:30 Uhr Rauch entdeckt, der aus dem Keller drang, und ihre Eltern informiert. Es stellte sich heraus, dass in einem Kellerraum ein Feuer ausgebrochen war. Erste umgehend vorgenommene Löschversuche eines ...

    mehr
  • 08.08.2025 – 10:40

    POL-HM: Zeugenaufruf: Unbekannter zerkratzt Autos

    Hehlen (ots) - Am Dienstag (05.08.2025) zerkratzen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zwischen 19:00 Uhr und 21:10 Uhr vier Autos, die sich auf dem Parkplatz eines Vereinsheims in Hehlen, Schäferbrink, befanden. Nach bisherigen Erkenntnissen, wurden die Fahrzeuge mit einem scharfkantigen Gegenstand, möglicherweise einem Stein, zerkratzt. Vier Männer bemerkten die Beschädigungen an ihren Autos, nachdem sie von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren