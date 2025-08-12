Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Großbrand in Eschershausen - Lagerhalle in Vollbrand

Eschershausen (ots)

Am Freitag (08.08.2025), gegen 14:56 Uhr, kam es auf dem Gelände einer Autoverwertung in der Homburgstraße in Eschershausen zum Brand einer Lagerhalle.

Der Eigentümer des Betriebes meldete den Brand über Notruf. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand die betroffene Halle bereits in Vollbrand. In dem Gebäude befanden sich unter anderem größere Mengen Altöl und Altreifen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz und konnte den Brand nach einer umfangreichen und zeitintensiven Brandbekämpfung unter Kontrolle bringen. Ein Übergreifen des Feuers auf benachbarte Gebäude konnte verhindert werden.

Die genaue Brandursache ist derzeit noch unklar. Nach ersten Erkenntnissen ist jedoch nicht auszuschließen, dass der Brand durch Funkenflug im Zusammenhang mit zuvor durchgeführten Schweiß- bzw. Flexarbeiten ausgelöst wurde.

Das Polizeikommissariat Holzminden hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Der entstandene Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf rund 500.000 Euro beziffert.

Aufgrund starker Rauchentwicklung wurden vorsorglich 18 Anwohner aus einem angrenzenden Wohngebiet evakuiert. Für die Betroffenen wurde im Mehrgenerationenhaus Eschershausen eine Anlaufstelle eingerichtet.

Personen wurden durch das Brandgeschehen nicht verletzt.

Die Bundesstraße 64 musste für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell