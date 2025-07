Polizei Hagen

POL-HA: Hagenerin sucht Polizeiwache auf und erstattet Anzeige nach häuslicher Gewalt

Hagen-Altenhagen (ots)

In einem Mehrfamilienhaus in Altenhagen kam es am Dienstag (15.07.2025) gegen 12.30 Uhr zu einem Streit zwischen einem Ehepaar. Eine Hagenerin suchte im Anschluss eine Polizeiwache auf und berichtete, dass ihr 48-jähriger Ehemann handgreiflich wurde. Sie habe die Wohnung verlassen wollen, sei jedoch von ihrem Mann daran gehindert worden. Hierbei habe er ihr durch das Gesicht gekratzt. Die leicht verletzte Frau gab an, dass es bereits in der Vergangenheit zu ähnlichen Situationen gekommen sei. Der 48-Jährige erhielt eine Strafanzeige. Er wird der Wohnung verwiesen und erhält ein Rückkehrverbot für zehn Tage. (arn)

