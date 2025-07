Polizei Hagen

POL-HA: Diebstahl in Supermarkt: 48-Jähriger klaut Alkohol und Schmuck

Hagen-Mitte (ots)

Ein 48-Jähriger löste am Dienstag (15.07.2025) einen Polizeieinsatz aus, als er in einem Supermarkt am Friedrich-Ebert-Platz Alkohol und Modeschmuck entwendete. Um etwa 12.50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts, wie der Mann mehrere Produkte in seine Hosentaschen steckte und diese nicht an der Kasse bezahlte. Sie sprach den Dieb im Kassenbereich an und meldete den Vorfall der Polizei. Die Beamten erschienen vor Ort und fanden bei der Durchsuchung des 48-Jährigen mehrere Modeschmuck-Artikel sowie drei kleine Flaschen Wodka. Da sich der Verdacht von vorangegangenem Alkoholkonsum erhärtete, führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von fast 2 Promille ergab. Sie leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 48-Jährigen ein und nahmen ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vorläufig fest. (rst)

