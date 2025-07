Polizei Hagen

POL-HA: Ladendieb erhält mehrere Strafanzeigen und wird vorläufig festgenommen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Nach einem räuberischen Ladendiebstahl nahmen Polizisten Dienstagmittag (15.07.2025) einen 41-jährigen Mann vorläufig fest. Der Bochumer entwendete in der Elseyer Straße in Hohenlimburg Alkohol und E-Zigaretten in einem Getränkemarkt. Die Ware verstaute der Ladendieb in einem Rucksack und passierte dann den Kassenbereich. Die Tat wurde durch zwei Zeugen beobachtet, die dem 41-Jährigen folgten und ihn ansprachen. Da er flüchten wollte, hielten sie ihn bis zum Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fest. Der Bochumer versuchte sich immer wieder aus den Griffen der Zeugen zu befreien, wehrte sich und versuchte, die Männer zu schlagen. Der 41-Jährige habe die Mitarbeiter bedroht und mehrfach beleidigt. Der Ladendieb, der eine Strafanzeige wegen räuberischen Diebstahls erhielt, leugnete die Tat. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,5 Promille, auch ein Drogenvortest verlief positiv. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Hierbei leistete er Widerstand, beleidigte die Polizisten und spuckte in Richtung anderer Personen. Er erhielt eine Strafanzeige wegen Beleidigung und Bedrohung zum Nachteil der Polizisten und eine weitere Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und versuchter Körperverletzung zum Nachteil der Getränkemarkt-Mitarbeiter. Er wurde vorläufig festgenommen. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell