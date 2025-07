Polizei Hagen

POL-HA: Häusliche Gewalt: Mann sperrt seine Frau in Wohnung ein

Hagen-Altenhagen (ots)

Am Dienstag (15.07.2025) schloss ein 29-Jähriger seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Altenhagen ein. Die Frau beabsichtigte gegen 8 Uhr, die Wohnung für einen privaten Termin zu verlassen. Dabei stellte sie fest, dass ihr Schlüssel sowie ihre Handtasche nicht wie gewohnt aufzufinden waren. Zudem war die Wohnungstür verschlossen. Da sie und ihr Ehemann immer wieder verbale sowie körperliche Streitigkeiten haben, verdächtigte sie ihn und sprach ihn auf die Umstände an. Auf ihre Bitte, die Tür zu öffnen, reagierte er nicht und hielt sie etwa eine Stunde lang in der Wohnung eingesperrt. Erst als die Frau eine Angehörige informierte, die vor Ort erschien, schloss der 33-Jährige die Tür auf und entfernte sich. Den Polizeibeamten gelang es, telefonischen Kontakt zu dem Mann herzustellen, sprachen ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot aus und fertigten eine Anzeige. (rst)

