BPOLD FRA: Über 42.500 Euro Schaden: Bundespolizei nimmt international gesuchten Hacker fest

Frankfurt/Main (ots) - Am 12. Mai haben Beamte der Bundespolizei am Flughafen Frankfurt einen eritreischen Staatsangehörigen zurückgewiesen, der zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen versuchte über den Flughafen Frankfurt am Main einzureisen. Die Bundespolizisten hatten dem Mann bereits im April die Einreise in den Schengenraum verweigert, weil er die Voraussetzungen dafür nicht erfüllte. Nun versuchte es der ...

mehr