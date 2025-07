POL-HA: Schlägerei zwischen mehreren Personen - Polizei nimmt drei Frauen in Gewahrsam

Hagen-Mitte (ots) - Ein 48-Jähriger löste am Dienstag (15.07.2025) einen Polizeieinsatz aus, als er in einem Supermarkt am Friedrich-Ebert-Platz Alkohol und Modeschmuck entwendete. Um etwa 12.50 Uhr beobachtete eine Mitarbeiterin des Geschäfts, wie der Mann mehrere Produkte in seine Hosentaschen steckte und diese nicht an der Kasse bezahlte. Sie sprach den Dieb im ...

mehr