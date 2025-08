Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mann widersetzt sich Grenzkontrolle - Anzeige

Zittau (ots)

05.08.2025 | 17:55 Uhr | Zittau

Während der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle der Bundespolizei am polnischen Grenzübergang in der Zittauer Friedensstraße hatte es am 5. August 2025 ein tschechischer Autofahrer um 17:55 Uhr besonders eilig. Er überholte die 25 Meter lange Fahrzeugschlange und wollte auch an den Kontrollen vorbeifahren.

Die Bundespolizisten stoppten den Skoda-Fahrer sofort auf der rechten Standspur. Sie erklärten ihm, dass er im Rahmen der temporär wieder eingeführten Grenzkontrollen kontrolliert werden soll. Während die Beamten die Ausweisdokumente eines anderen Autofahrers zurückgaben, beschleunigte der ungeduldige Tscheche seinen Wagen und fuhr in Richtung Innenstadt davon. Die Beamten eilten dem Mann sofort hinterher und vermuteten hier das Verdecken einer strafbaren Handlung. An der nächsten roten Ampel holten sie ihn ein und wiesen ihn an, auf einem dort befindlichen Parkplatz zu halten. Die nun stattfindende grenzpolizeiliche Einreisekontrolle filmte der Fahrer, ein 46-jähriger Mann, mit seinem Handy und verhielt sich sehr unkooperativ und aggressiv. Die Beamten mussten ihn mehrfach auffordern, seine Ausweisdokumente auszuhändigen und schalteten aufgrund der unklaren Gefahrensituation ihre Bodycam ein. Es stellte sich heraus, dass der tschechische Autofahrer mit einem Kleinkind und einer Jugendlichen unterwegs war und für seine Kinder keinerlei Ausweisdokumente dabeihatte. Immer wieder erwiderte der Mann, was der Bundespolizei einfallen würde, ihn zu kontrollieren. Um den Konsum von berauschenden Mitteln auszuschließen, wurde ein freiwilliger Drogenschnelltest durchgeführt, der negativ verlief. Er wurde aufgefordert, die Filmaufnahmen nicht zu veröffentlichen.

Auf den Mann kommen nun Anzeigen wegen des Entzugs der grenzpolizeilichen Kontrolle, wegen des Missachtens von polizeilichen Weisungen und des Nichtmitführens von Grenzübertrittspapieren zu. Nach Ende der Maßnahmen konnte der Mann seine Fahrt fortsetzen.

