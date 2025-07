Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Nach Polen zurückgewiesen

Zittau (ots)

29.+30.07.2025 | Zittau

Die Bundespolizei hat in den vergangenen Tagen zwei illegal eingereiste Migranten nach Polen zurückgewiesen.

Am 29. Juli 2025 kontrollierten die Beamten in der Grenzkontrollstelle auf der B 178n bei Zittau um 13:30 Uhr einen 37-jährigen ukrainischen Autofahrer. Er besaß zwar einen gültigen Reisepass, aber keinen ebenfalls notwendigen Aufenthaltstitel. Die Einsatzkräfte stoppten einen Tag später an gleicher Stelle einen um 22:00 Uhr eingereisten türkischen Autofahrer. Der 26-jährige Mann konnte ebenfalls einen gültigen Reisepass, aber nur einen abgelaufenen rumänischen Aufenthaltstitel vorlegen.

Beiden Männern werden die unerlaubte Einreise sowie der unerlaubte Aufenthalt vorgeworfen. Sie wurden auf der Dienststelle strafprozessual behandelt und dann nach Polen zurückgewiesen.

