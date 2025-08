Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Mit Marihuanablüten über die Grenze

Neugersdorf (ots)

31.07.2025 | 10:45 Uhr | Neugersdorf

Die Bundespolizei stoppte am 31. Juli 2025 in der Grenzkontrollstelle auf der S 148 bei Neugersdorf um 10:45 Uhr einen aus Tschechien einreisenden Autofahrer. Der 18-jährige Deutsche hatte in einer Sporttasche einen Beutel mit drei Marihuanadolden dabei. Diese wurden beschlagnahmt und eine Strafanzeige wegen der Einfuhr von Cannabis geschrieben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell