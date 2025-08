Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Straftäter in Haft

Zittau (ots)

02.08.2025 | 12:15 Uhr | Zittau

Die Bundespolizei stoppte am 2. August 2025 in der Grenzkontrollstelle in der Zittauer Friedensstraße um 12:15 Uhr einen per Haftbefehl gesuchten Mann. Der 39-jährige Tscheche war 2022 wegen Diebstahls zu einer Geldstrafe verurteilt worden. Da er diese inklusive Verfahrenskosten in Höhe von 881,00 Euro nicht zahlen konnte, muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen verbüßen. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

