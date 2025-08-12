Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hannover und der Polizei: Versuchtes Tötungsdelikt zum Nachteil eines 56-jährigen Mannes in Hameln - Zeugenaufruf

Hameln

Am Dienstag (12.08.2025) kam es gegen 00:25 Uhr in einer Fußgängerunterführung in der Mühlenstraße/ Bäckerstraße in Hameln zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, beabsichtigten das 56-jährige Opfer und seine 45 Jahre alte Begleitung in der Unterführung zu übernachten. Ein 27 Jahre alter Mann aus Hameln näherte sich den beiden Personen und schlug mit einem massiven Gegenstand auf den Kopf des Mannes ein. Hierdurch erlitt der Mann schwere Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich. Die 45-Jährige forderte den Beschuldigten auf, dies zu unterlassen und wurde dadurch ebenfalls mit dem Gegenstand angegriffen, wodurch auch sie verletzt wurde.

Anschließend griff der 27-jährige einen vor Ort aufgefundenen spitzen Gegenstand und stach damit mehrfach zielgerichtet in den Gesichtsbereich des 56-Jährigen. Der Beschuldigte flüchtete anschließend vom Tatort.

Durch alarmierte Rettungskräfte, wurde das 56-jährige lebensbedrohlich verletzte Opfer erstversorgt und anschließend mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen.

Eine sofortige Fahndung der Polizei Hameln, führte zum Antreffen des 27-Jährigen. Dieser wurde vorläufig festgenommen.

Weshalb der Beschuldigte, der mit den beiden Opfern bekannt war, diese angriff, ist derzeit unklar. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hannover zu stellen.

