PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) kam es gegen 10:30 Uhr in der Brunnenstraße in Bad Pyrmont nach jetzigen Erkenntnissen im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustandes zu einer Bedrohung mittels eines Messers. Zeugen meldeten eine 39-jährige Frau, die in der Fußgängerzone herumschrie und ein Messer bei sich führte. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise vor, dass Menschen konkret bedroht oder gefährdet wurden.

Die 39-Jährige konnte im Laufe des Einsatzes durch die Einsatzkräfte der Polizei festgenommen und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Opfer, die durch die Frau bedroht oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Stefanie Ockenfeld
Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Telefon: 05151/ 933-104
E-Mail: pressestelle@pi-hm.polizei.niedersachsen.de
https://fcld.ly/homepage-polizeiinspektion-hameln/pyrmont-holzminden

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden
Alle Meldungen Alle
  • 14.08.2025 – 11:46

    POL-HM: Zeugenaufruf: 24-Jähriger vom Fahrrad gestoßen

    Hameln (ots) - Am Dienstag (12.08.2025) kam es am Torbayufer in Hameln zu einem Streit zwischen zwei Radfahrern. Der bislang unbekannte Radfahrer versetzte einem 24-Jährigen auf seinem Rad einen Stoß, welcher daraufhin verletzt wurde. Der Verursacher flüchtete. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen, befuhr ein 24-jähriger Hamelner gegen 15:45 Uhr mit seinem Rad den Weserradweg in Richtung Uferstraße. Dabei ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:56

    POL-HM: Schwerer Verkehrsunfall - Pkw überschlägt sich in Vorgärten

    Bad Pyrmont (ots) - Am Dienstag (12.08.2025), gegen 16:20 Uhr, kam es auf der Straße "In der Marsch" (K 40) in Bad Pyrmont (OT Löwensen) zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 46-jähriger Mann aus Bad Pyrmont mit seinem hochmotorisierten Pkw Audi die Straße "In der Marsch" aus Thal kommend in Richtung Löwensen. Im Bereich des ...

    mehr
  • 13.08.2025 – 13:14

    POL-HM: Zeugenaufruf nach Einbruch in Wohnhaus

    Lauenförde (ots) - Zwischen Dienstag (05.08.2025) gegen 09:30 Uhr und Donnerstag (07.08.2025) gegen 13:30 Uhr kam es im Lerchenweg in Lauenförde zu einem Einbruch in ein Wohnhaus. Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude. Dort durchsuchte dieser die Räumlichkeiten nach möglichem Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde bei dem Einbruch Schmuck entwendet. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren