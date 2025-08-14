Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach Polizeieinsatz in Bad Pyrmont

Bad Pyrmont (ots)

Am Mittwoch (13.08.2025) kam es gegen 10:30 Uhr in der Brunnenstraße in Bad Pyrmont nach jetzigen Erkenntnissen im Rahmen eines psychischen Ausnahmezustandes zu einer Bedrohung mittels eines Messers. Zeugen meldeten eine 39-jährige Frau, die in der Fußgängerzone herumschrie und ein Messer bei sich führte. Die Zeugen verständigten daraufhin die Polizei. Bislang liegen keine Hinweise vor, dass Menschen konkret bedroht oder gefährdet wurden.

Die 39-Jährige konnte im Laufe des Einsatzes durch die Einsatzkräfte der Polizei festgenommen und anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt.

Die Polizei Bad Pyrmont sucht Opfer, die durch die Frau bedroht oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 05281/ 9899-0 zu melden.

