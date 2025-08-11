Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Nord (ots)

Unbekannte sind über das vergangene Wochenende (09.08. bis 10.08.2025) in ein Haus an der Kießstraße eingebrochen. Beim Versuch, in ein Haus an der Parlerstraße einzubrechen, sind die Täter gescheitert. An der Kießstraße schlugen die Einbrecher zwischen Samstag, 11.00 Uhr und Sonntag, 10.30 Uhr die Scheibe einer Terrassentür ein und durchwühlten Schubladen und Schränke. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. An der Parlerstraße lösten die Unbekannten am Sonntag, gegen 23.00 Uhr den Alarm aus, als sie versuchten, eine Terrassentür aufzubrechen. Anschließend flüchteten sie. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

