Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zwei Frauen sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Ein unbekannter Mann hat am frühen Sonntagmorgen (10.08.2025) an der Stadtbahnhaltestelle Waldeck zwei 20 Jahre alte Frauen sexuell belästigt. Die beiden Frauen hielten sich gegen 03.00 Uhr an der Haltestelle auf, als der Unbekannte auf sie zukam, beide an den Handgelenken festhielt und ansprach. Nachdem er die beiden 20-Jährigen wieder losgelassen hatte, gingen sie weiter. Der Täter folgte ihnen und fasste beiden unter dem Rock in den Intimbereich. Anschließend rannte er zu einem Auto mit Heilbronner Kennzeichen, stieg auf der Beifahrerseite ein und das Auto fuhr davon. Die beiden Frauen erstatteten erst am Sonntagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte ist etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 175 bis 180 Zentimeter groß und auffallend dick. Er hat braune Augen, einen dunklen kurzen Vollbart und kurze dunkle Haare. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell