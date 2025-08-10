Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Stiche verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am frühen Sonntag (10.08.2025) gegen 01.00 Uhr befanden sich ein 17-Jähriger und sein Begleiter auf dem Weg zum Hauptbahnhof. In der Kronenstraße wurde der 17-Jährige unvermittelt von einem unbekannten Täter, der nicht näher beschrieben werden kann, von hinten angegangen und mit einem unbekannten Gegenstand verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 17-Jährige erlitt Stichverletzungen, weshalb ein Notarzt hinzugerufen wurde. In der Folge wurde der Geschädigte in eine Klinik verbracht, die er nach ambulanter Behandlung noch am frühen Morgen verlassen konnte. Zeugen der Tat oder möglicher Streitigkeiten im Vorfeld werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905777 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell