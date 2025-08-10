PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Durch Stiche verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Am frühen Sonntag (10.08.2025) gegen 01.00 Uhr befanden sich ein 17-Jähriger und sein Begleiter auf dem Weg zum Hauptbahnhof. In der Kronenstraße wurde der 17-Jährige unvermittelt von einem unbekannten Täter, der nicht näher beschrieben werden kann, von hinten angegangen und mit einem unbekannten Gegenstand verletzt. Anschließend flüchtete der Unbekannte. Der 17-Jährige erlitt Stichverletzungen, weshalb ein Notarzt hinzugerufen wurde. In der Folge wurde der Geschädigte in eine Klinik verbracht, die er nach ambulanter Behandlung noch am frühen Morgen verlassen konnte. Zeugen der Tat oder möglicher Streitigkeiten im Vorfeld werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905777 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 09:06

    POL-S: Bei Auseinandersetzung verletzt - Zeugen gesucht

    Stuttgart-West (ots) - Die Polizei sucht Zeugen nach einer Auseinandersetzung am Samstagnachmittag (09.08.2025) in einer Tiefgarage eines Einkaufsmarktes an der Rückerstraße. Fünf Personen hielten sich dort im Eingangsbereich einer Tiefgarage auf. Zwischen drei dieser Personen kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei zwei der Personen vermummt waren. Die Personen verließen dann vor Eintreffen der ...

    mehr
  • 09.08.2025 – 11:07

    POL-S: Zusammenstoß zwischen Stadtbahn und Pkw

    Stuttgart-Zuffenhausen (ots) - Ein Leichtverletzter und etwa 40.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Freitag (08.08.2025) in Stuttgart-Zuffenhausen ereignet hat. Ein 89-Jähriger befuhr mit seinem Pkw VW Polo gegen 09.35 Uhr die Hohenloher Straße und missachtete am Kreisverkehr des Kelterplatzes das Rotlicht der Ampel. Er stieß mit einer von links kommenden Stadtbahn der Linie U7 ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren