Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich betrunkener Autofahrer gefährdet Mercedesfahrer - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Durch eine Zeugin wurde beobachtet, wie ein 29 Jahre alter Autofahrer am Samstagnachmittag (09.08.2025) möglicherweise zwei andere Autofahrer und weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat. Der 29 Jahre alte Mann fuhr mit seinem Suzuki auf der Straße Am Kräherwald in Richtung Killesberg. Hierbei kam es mutmaßlich zu einer Gefährdung eines entgegenkommenden Mercedes G-Klasse und einer Mercedes E-Klasse, da der Fahrer des Suzuki immer wieder auf die Gegenfahrspur kam. Ob es auf der mutmaßlichen Fahrtstrecke von Böblingen kommend über die A81, B14, Wildparkstraße, Geißeichstraße, Am Kräherwald zu weiteren Gefährdungen gekommen war, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei der Kontrolle des 29-Jährigen wurde eine mutmaßliche Alkoholeinwirkung festgestellt. Er musste eine Blutprobe abgeben und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Zeugen und mögliche Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

