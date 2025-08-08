Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Millionendiebstahl: Weiterer Tatverdächtiger in Haft

Stuttgart / Griechenland (ots)

Bereits im Januar 2023 nahmen Polizeibeamte eine 44-jährige Frau fest, die im Verdacht stand, als Angestellte einer Geldtransportfirma über eine Million Euro gestohlen zu haben (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 21.12.2022 https://t1p.de/llpgs und vom 24.01.2023 https://t1p.de/y8pux). Ein mutmaßlicher Komplize, ein 47 Jahre alter Mann mit serbischer Staatsangehörigkeit, wurde im März 2023 festgenommen. Beide Verfahren sind mittlerweile rechtskräftig abgeschlossen. Gegen den dritten mutmaßlichen Komplizen bestand seitdem ein internationaler Haftbefehl. Griechische Polizeibeamte nahmen den 31-Jährigen am 11. Juli 2025 bei einer versuchten Ausreise fest. Beamte des Polizeipräsidiums Stuttgart überführten den Tatverdächtigen am Donnerstag (07.08.2025) nach Deutschland. Der 31-Jährige mit serbischer Staatsangehörigkeit wird am Freitag (08.08.2025) einem Haftrichter vorgeführt. Die Ermittlungen zum Verbleib des Geldes dauern an.

