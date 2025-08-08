Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Polizisten nehmen Tatverdächtigen nach gescheitertem Raub fest

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am frühen Freitagmorgen (08.08.2025) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, einen 22-jährigen Passanten auszurauben. Der Tatverdächtige soll den 22-Jährigen kurz nach 03.00 Uhr im Bereich des Schlossplatzes angesprochen und zur Herausgabe seines Mobiltelefons aufgefordert haben, damit er telefonieren könne. Der Passant weigerte sich aber und ging in Richtung Hauptbahnhof weiter. Der Tatverdächtige, der dem Mann gefolgt war, soll dann die Herausgabe eines Schlüsselbundes, den der 22-Jährige in der Hand hielt, gefordert haben. Nachdem sich der 22-Jährige geweigert hatte, soll der 29-Jährige mit Gewalt versucht haben, den Schlüssel sowie die Armbanduhr des Mannes an sich zu nehmen. Dabei soll er den 22-Jährigen in den Arm gebissen haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen kurz darauf an der Bushaltestelle Arnulf-Klett-Platz fest. Rettungskräfte brachten den leichtverletzten 22-Jährigen vorsorglich in ein Krankenhaus. Der 29-Jährige mit gambischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Freitags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell