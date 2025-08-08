Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Wohnhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (06.08.2025) oder Donnerstag (07.08.2025) in ein Wohnhaus an der Höhenrandstraße eingebrochen. Die Einbrecher schlugen zwischen Mittwochvormittag, 10.30 Uhr und Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr auf der Rückseite des Hauses eine Fensterscheibe ein und stiegen in das Haus. Dort durchsuchten sie sämtliche Zimmer bevor sie unerkannt flüchteten. Ob sie etwas erbeuteten, ist bislang nicht bekannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

