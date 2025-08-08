Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend (07.08.2025) an der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße eine 19 Jahre alte Passantin sexuell belästigt. Die 19-Jährige ging gegen 23.00 Uhr die Schloßstraße entlang, als ihr an der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße der unbekannte Mann entgegenkam. Dabei onanierte er an seinem Glied. Der Mann ist zirka 180 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Er trug ein dunkelblaues oder schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

