PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend (07.08.2025) an der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße eine 19 Jahre alte Passantin sexuell belästigt. Die 19-Jährige ging gegen 23.00 Uhr die Schloßstraße entlang, als ihr an der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße der unbekannte Mann entgegenkam. Dabei onanierte er an seinem Glied. Der Mann ist zirka 180 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Er trug ein dunkelblaues oder schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 08.08.2025 – 10:15

    POL-S: Informationsveranstaltungen zum Thema Taschendiebstahl

    Stuttgart-Stadtgebiet (ots) - Beamte des Referats Prävention sind in den kommenden Wochen in Stuttgart unterwegs, um über verschiedenste Kriminalitätsphänomene, insbesondere Taschendiebstahl aufzuklären, denn auch in der Urlaubszeit sind Straftäter aktiv. An verschiedenen Tagen und Örtlichkeiten werden im Stadtgebiet Informationsveranstaltungen stattfinden, bei denen die Beamten Interessierte kompetent und ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:21

    POL-S: Einbrecher machen Beute - Zeugen gesucht

    Stuttgart- Birkach (ots) - Unbekannte sind zwischen Sonntag (03.08.2025) und Mittwoch (06.08.2025) in ein Einfamilienhaus in der Rotwiesenstraße eingebrochen. Die Täter stiegen zwischen Sonntag, 21.00 Uhr und Mittwoch, 17.00 Uhr auf den Balkon im Ersten Stock und schlugen eine Scheibe ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen ersten Erkenntnissen zufolge eine Spielekonsole, Bargeld und Bekleidung. Anschließend ...

    mehr
  • 07.08.2025 – 10:20

    POL-S: Exibitonist an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Sillenbuch (ots) - Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (06.08.2025) an einer Bushaltestelle an der Straße Pfennigäcker onaniert. Eine Zeugin beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie der Unbekannte an der Bushaltestelle Heumaden an seinem Glied manipulierte. Sie alarmierte die Polizei, die den Unbekannten nicht mehr antraf. Er war zirka 30 Jahre alt. Er hatte braune, längere Haare und trug eine schwarze Jacke ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren