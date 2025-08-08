POL-S: 19-Jährige sexuell belästigt - Zeugen gesucht
Stuttgart-West (ots)
Ein unbekannter Mann hat am späten Donnerstagabend (07.08.2025) an der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße eine 19 Jahre alte Passantin sexuell belästigt. Die 19-Jährige ging gegen 23.00 Uhr die Schloßstraße entlang, als ihr an der Kreuzung Bebelstraße/Schwabstraße der unbekannte Mann entgegenkam. Dabei onanierte er an seinem Glied. Der Mann ist zirka 180 Zentimeter groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Er trug ein dunkelblaues oder schwarzes T-Shirt und eine dunkelblaue Jeanshose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr
Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell