POL-OF: Erste gemeinsame Codier-Aktion

(me) Das Ordnungsamt Großkrotzenburg und das Polizeirevier Hanau laden gemeinsam zur aller ersten Fahrradcodier-Aktion in der Gemeinde Großkrotzenburg ein. Die Veranstaltung ist am 20. August 2025, in der Zeit von 10 Uhr bis 16 Uhr, am Rathaus der Gemeinde Großkrotzenburg in der Bahnhofstraße geplant. Bei der kostenlosen Aktion werden in die Rahmen der Fahrräder die sogenannte "Friedberger Eigentümer Identifikations-Nummer" (Abkürzung F.E.I.N.) eingraviert. Hierbei handelt es sich um einen individuellen Code, wodurch etwa Räder oder auch Akkus von Pedelecs bei Auffinden, nach Verlust oder Diebstahl, zweifelsfrei ihren rechtmäßigen Besitzern wieder zugeordnet werden können. Interessierte werden gebeten, vorab einen Termin beim Ordnungsamt Großkrotzenburg unter der Telefonnummer 06186 2009-0 zu vereinbaren. Wer sein Fahrrad codieren lassen möchte, bringt bitte zum Termin seinen Personalausweis sowie die entsprechenden Fahrradunterlagen, beziehungsweise einen geeigneten Eigentumsnachweis, mit.

