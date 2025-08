Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: "Roadpol Speed-Week": Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Langenselbold; Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht; Grauer Mercedes angedotzt: Zeugen gesucht und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. "Roadpol Speed-Week": Kontrollen im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Langenselbold

(cw) Am Dienstag führten Beamte, unter Leitung der Polizeistation Langenselbold, Geschwindigkeitskontrollen (Im Rahmen der europaweiten Verkehrssicherheitskampagne "ROADPOL Speedweek" (wir berichteten) durch. In der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr kontrollierten die Ordnungshüter an zwei stationären Kontrollstellen, einmal im Bereich der Landesstraße 3345 sowie in der Hammersbacher Straße in Bruchköbel. Insgesamt stellten die Ordnungshüter 57 Fahrzeuge fest, die zu schnell unterwegs waren. Spitzenreiter in Sachen Geschwindigkeitsüberschreitung war ein Verkehrsteilnehmer, der in einer 30er-Zone mit 59 km/h (56 km/h nach Toleranzabzug) unterwegs war. Neben den Tempoverstößen leiteten die Beamten zudem ein Ermittlungsverfahren gegen einen 64-Jährigen wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts ein. Der Tatverdächtige, der ebenfalls im Rahmen der Kontrollen überprüft wurde, musste anschließend mit auf die Dienststelle, wo er unter anderem erkennungsdienstlich behandelt wurde.

2. Einbruch in Einfamilienhaus: Zeugen gesucht - Gründau / Rothenbergen

(cw) Nach einem Einbruch am Dienstagmittag in der Friedrichstraße (einstellige Hausnummern) bittet die Kriminalpolizei um Hinweise. In der Zeit, zwischen 12 Uhr und 12.30 Uhr, sind bislang Unbekannte gewaltsam über ein Kellerfenster eines Einfamilienhauses in die Einliegerwohnung eingedrungen und haben diese durchwühlt. Ob etwas gestohlen wurde ist nun Teil der Ermittlungen. Es entstand bei der Tat ein Sachschaden von schätzungsweise 800 Euro. Weitere Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06181 100-123 entgegen.

3. Grauer Mercedes angedotzt: Zeugen gesucht - Wächtersbach

(cb) Einen Sachschaden von ungefähr 2.000 Euro richtete ein Unbekannter an, als er einen am Fahrbahnrand abgestellten grauen Mercedes beschädigte. Der Fahrzeugführer parkte am Mittwoch (30. Juli), gegen 18 Uhr, seinen grauen Mercedes mit DU-Kennzeichen in der Fürther Straße (einstellige Hausnummern). Als er am Folgetag, gegen 9.45 Uhr, zu dem Wagen zurückkehrte, musste dieser Beschädigungen am Heck feststellen. Zeugen, welche Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizeistation Gelnhausen.

4. Fahrradfahrerin gestürzt - Rettungshubschrauber im Einsatz- Steinau an der Straße

(cb) Aus bislang unbekannten Gründen stürzte am Dienstagabend eine 15-jährige Radfahrerin aus Freiensteinau. Die Teenagerin war gegen 18.30 Uhr auf ihrem E-Bike in der Uerzeller Straße im Steinauer Ortsteil Ulmbach unterwegs, als sie stürzte und sich hierbei schwerste Kopfverletzungen zuzog. Ein Rettungshubschrauber verbrachte die Jugendliche anschließend in eine Klinik.

Offenbach, 06.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell