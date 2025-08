Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto aus Tiefgarage gestohlen; Betrüger täuschen Notlage vor und ergaunerten Münzen; Einbrecher beschädigt auf der Flucht weißen Opel Movano und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Auto aus Tiefgarage gestohlen - Offenbach

(me) Unbekannte entwendeten zwischen Montag, 21.30 Uhr und Dienstag, 12 Uhr, aus einer Tiefgarage im Bereich der Frankfurter Straße (90er Hausnummern), einen silberblauen BMW im Wert von mehreren tausend Euro. Die Umstände, wie der Dieb in die Tiefgarage gelangte und das Auto stehlen konnte, sind derzeit Teil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach zu melden.

2. Betrüger täuschen Notlage vor und ergaunerten Münzen - Offenbach

(cb) Eine Offenbacher Seniorin erhielt am Montagnachmittag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser erklärte ihr, dass ein naher Angehöriger festgenommen wäre und nur gegen Kautionszahlung freikommen würde. Daraufhin erfolgte am Montag, gegen 18 Uhr, im Bereich der Bernardstraße (10er Hausnummern) eine Übergabe von Münzen im Wert von mehreren zehntausend Euro. Der Abholer der Münzen war zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß und hatte schwarze gegelte Haare. Auffällig war zudem eine Tätowierung an seinem linken Unterarm / Handgelenk, hierbei handelte es sich um eine Krone. Bei der Übergabe forderte der Mann, welcher mit einem schwarzen T-Shirt mit goldener Aufschrift bekleidet war, weitere Wertgegenstände von der Offenbacherin. Hier wurde ein Übergabeort außerhalb von Hessen gewählt. Bei diesem Treffen übergab die Seniorin abermals sehr wertvolle Münzen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069 8098-1234 entgegen.

In diesem Zusammenhang hier noch einmal Tipps und Ratschläge der Polizei:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertgegenstände bitten!

- Übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld oder Wertsachen an fremde Personen.

- Die Täter versuchen gezielt, bei den Opfern eine Stresssituation durch erfundene Geschichten zu erzeugen. Meist erfolgt die Kontaktaufnahme zunächst telefonisch; die Betrüger geben etwa vor, dass ein Bekannter oder Verwandter einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht habe und man nun eine Kaution zur Freilassung des Bekannten zahlen müsse oder das Vermögen des Angerufenen nicht sicher sei, weil - wie in diesem Fall vorgegaukelt - Kriminelle es darauf abgesehen hätten. Nehmen Sie sich daher Zeit, um die Angaben der Anrufer zu überprüfen. Ein gesundes Misstrauen gegenüber den Anrufern ist dabei keine Unhöflichkeit.

- Legen Sie einfach auf und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei.

- Da die Opfer meist ältere Menschen sind, sollten Familienangehörige sie auf die Gefahren von solchen Telefonaten aufmerksam machen.

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei der sicherungstechnischen und verhaltensorientierten Prävention des Polizeipräsidiums Südosthessen unter der Rufnummer 069 8098-2424 oder im Internet unter www.polizei-beratung.de

3. Mann in psychischen Ausnahmezustand muss gleich zweimal mit aufs Revier - Offenbach

(me) Ein 31-Jähriger Offenbacher löste durch sein Verhalten im Laufe des Dienstags gleich zwei Polizeieinsätze aus. Zunächst lief der Mann gegen 9.30 Uhr auf der Kaiserstraße (einstellige Hausnummer) und stellte sich vor einen nahenden Streifenwagen. Trotz mehrfacher Ansprache versperrte er den Beamten den Weg. Als unrühmlichen Höhepunkt zog der Übeltäter seine Hose herunter und offenbarte den Polizeibeamten seine Genitalien. Nach dieser Aktion wurde der Mann widerstandslos festgenommen und musste die Kollegen zwecks weiterer Maßnahmen mit auf das Polizeirevier begleiten. Allerdings sollte dies nicht das Ende seines unangemessenen Verhaltens gewesen sein. Noch am selben Abend, gegen 21.45 Uhr, meldeten Anwohner der Polizei einen Randalierer in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstraße (150er Hausnummern). Der 31-Jährige, bei dem es sich um den Mann von der Kaiserstraße handelte, befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand. Der Mann reagierte zunächst nicht auf die Ansprache der Polizeibeamten, lief in seine Wohnung und bedrohte anschließend die eingesetzten Einsatzkräfte mit einem Messer. Während seiner anschließenden vorläufigen Festnahme soll der Mann nach den Schutzleuten geschlagen und getreten haben. Hierdurch verletzten diese sich leicht. Der 31-jährige Offenbacher wurde im Anschluss in eine Fachklinik eingeliefert. Auf den Beschuldigten kommen nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen des Verdachts der Nötigung sowie des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung, zu.

4. Wer hat das Handy aus dem Rucksack gestohlen? - Offenbach

(cb) Während eine 51-jährige Frau am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, an der Bushaltestelle in der Bismarckstraße saß, klaute ihr ein Unbekannter das Handy. Der Langfinger nutzte den Umstand aus, dass die Frau ihren Rucksack auf dem Rücken trug, öffnete diesen unbemerkt und klaute aus diesem das Handy. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234 um Zeugenhinweise.

5. Einbrecher beschädigt auf der Flucht weißen Opel Movano - Rodgau

(cw) Ein Unbekannter versuchte am Dienstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, gewaltsam über ein Kellerfenster in ein Mehrfamilienhaus im Ostring (50er-Hausnummern) einzusteigen. Bei seinem Einbruchsversuch wurde er offensichtlich gestört und der Einbrecher ergriff die Flucht. Der circa 1,70 Meter große und schwarz gekleidete Täter beschädigte hierbei einen geparkten weißen Opel Movano und flüchtete anschließend über den Kurt-Schumacher-Ring. Weitere Hinweise zur Tatausführung und zu dem als schlank beschriebenen Mann nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06104 6980-0 entgegen.

6. Dreister Langfinger bestiehlt hochbetagte Dame - Dreieich

(me) Eine etwa 80-Jährige wurde am Dienstag gegen 16.40 Uhr Opfer eines Handtaschendiebstahls. Die Seniorin hob einen größeren Betrag von ihrer Bank in der Hauptstraße (30er Hausnummern) ab und verstaute diesen in ihrem Geldbeutel. Der Ganove nutze einen kurzen Moment der Unachtsamkeit, entnahm die Geldbörse aus der Handtasche und flüchtete mit dieser. Zeugen der Tat werden gebeten sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der ermittelnden Kriminalpolizei zu melden.

Offenbach, 06.08.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

