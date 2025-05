Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Ingewahrsamnahme

Rastatt (ots)

Am Mittwochnachmittag kurz nach 13 Uhr wurde eine Polizeistreife zu einer vor einem Einkaufsmarkt in der Kaiserstraße liegenden Person gerufen. Bei der anschließenden Überprüfung konnte der sichtlich alkoholisierte Mann an der Örtlichkeit festgestellt werden. Er schrie herum und verhielt sich störend gegenüber den Passanten, weshalb ihm ein Platzverweis für den Innenstadtbereich erteilt wurde. Da er diesem zunächst nachkam waren keine weiteren polizeilichen Maßnahmen erforderlich. Gegen 15:15 Uhr lag er erneut vor dem Geschäft weshalb ihm die hinzugerufenen Beamten des Platzes verwiesen und ihm der Gewahrsam angedroht wurde. Der 46-Jährige beleidigte die Polizisten bevor er fußläufig den Innenstadtbereich verlies. Gegen 16:15 Uhr kam es zum nächsten Polizeieinsatz in der Schlosserstraße, wo der Störenfried offenbar gestürzt sei. Da er aufgrund seines zunehmenden Alkoholeinflusses nicht mehr verkehrsfähig war und gegen den erteilten Platzvereis verstoßen hatte, musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen. /ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell