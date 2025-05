Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Auto beschädigt, Zeugen gesucht

Achern (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer einen in der Severinstraße ordnungsgemäß geparkten BMW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der BMW war am Dienstag zwischen 17 Uhr und 17:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Baumarktes abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich mit den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch unter der Telefonnummer 07841 7066-0 in Verbindung zu setzen.

/af

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell