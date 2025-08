Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer versuchte den Ford Mustang zu stehlen?; Zeugen gesucht! Dreister Dieb macht sich an Mercedes zu schaffen und Stromverteiler und Kabel geklaut: Zeugen gesucht

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Wer versuchte den Ford Mustang zu stehlen? - Offenbach / Westend

(cb) Wer versuchte den Ford Mustang zu stehen? Das fragen sich die Ermittler des Fachkommissariats und suchen Zeugen der Tat, die sich am Montag, gegen 2 Uhr, ereignete. Bislang unbekannte Täter versuchten mit Gewalt einen roten Ford Mustang, der am Fahrbahnrand in der Tulpenhofstraße (40er-Hausnummern) parkte, zu öffnen und diesen anschließend zu stehlen. Sie beschädigten hierbei den Wagen und richteten einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro an. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Kripo-Hotline (Telefonnummer 069 8098-1234) entgegen.

2. Zeugen gesucht! Dreister Dieb macht sich an Mercedes zu schaffen - Neu-Isenburg

(me) Ein bislang Unbekannter machte sich in der Zeit zwischen Donnerstag und dem Montag an einem Mercedes mit GG-Kennzeichen zu schaffen. Nicht nur die Außenverkleidung, sondern auch diverse Motorteile des in der Maybachstraße (10er-Hausnummern) geparkten Autos fielen dem Langfinger zum Opfer. Doch damit nicht genug. Im Anschluss daran besaß der Gauner die Dreistigkeit und baute neben dem Lenkrad und dem festeingebauten Navigationsgerät noch weitere Teile aus dem Innenraum aus. Die Sachschadenshöhe ist nicht bekannt. . Zeugen der Tat melden sich bitte bei der Polizeistation Neu-Isenburg unter der Telefonnummer 06102 2902-0.

3. Stromverteiler und Kabel geklaut: Zeugen gesucht - Langen

(cb) Die Polizei in Langen sucht Zeugen, welche Hinweise zu einem Baustellendiebstahl in der Nördlichen Ringstraße (110er-Hausnummern) geben können. Die unbekannten Langfinger hatten es scheinbar auf zwei Stromverteilerkästen sowie etwa 200 Meter Kabel abgesehen und nahmen diese aus dem noch nicht fertiggestellten Neubau mit. Der Diebstahl ereignete sich zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr und Montag, 8 Uhr. Zeugen wenden sich bitte unter der 06103 9030-0 an die Polizei in Langen.

Offenbach, 05.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell