POL-OF: Überfall am Mainufer-Parkplatz: Hinweise zu Räuber-Duo erbeten

Offenbach (ots)

(lei) Nach einem Raub am späten Sonntagabend in der Mainstraße sucht die Kriminalpolizei zwei Männer und bittet um Hinweise zu ihnen. Eine umgehende Fahndung vor Ort hatte sich erübrigt, da der Geschädigte die Tat erst am darauffolgenden Montagmorgen zur Anzeige brachte. Demnach war der 35-Jährige aus Schweden mit seiner Familie mit dem Wohnmobil unterwegs und hatte dieses zuvor auf dem Mainufer-Parkplatz abgestellt. Als er gegen 23.30 Uhr vor dem Fahrzeug eine Zigarette rauchte, seien die beiden maskierten Unbekannten zu ihm gekommen, wobei ihm einer von hinten drückte einen Gegenstand gegen den Rücken drückte. Sein Komplize entwendete ihm dann eine Kette sowie den Ehering.

Beide Täter hatten einen braunen Teint, waren dunkel gekleidet und trugen Kapuzenpullover, so die Angaben des 35-Jährigen. Zudem sollen sie gebrochen Deutsch gesprochen haben. Hinweise zu ihnen nimmt die Kripo in Offenbach entgegen (069 8098-1234).

