Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Ladendieb packte Handys in präparierte Tasche; Hochwertiger Geländewagen aus Hofeinfahrt geklaut; Spritztour mit weitreichenden Folgen und mehr

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Unfall zur Rushhour: zwei Personen verletzt - Bundestraße 43 a / Hanau-Kleinauheim

(cb) Am Montagmorgen, während der Rushhour, kam es auf der Bundesstraße 43 a zu einem Unfall, bei dem zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 30-Jähriger, gegen 7.25 Uhr, mit seinem weißen Ford die rechte der beiden Fahrspuren in Fahrtrichtung Dieburg. Zwischen den Anschlussstellen Klein-Auheim und Hainburg wollte er ein vorausfahrendes Auto überholen und scherte nach links aus. Vermutlich übersah der Ford-Lenker beim Überholvorgang den herannahenden schwarzen BMW auf der linken Fahrspur und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall erlitten der 31-jährige BMW-Fahrer sowie der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen im Halsbereich. An den beiden Wagen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 18.500 Euro. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch unter der 06181 9010-0 an die Polizeiautobahnstation Südosthessen.

2. Ladendieb packte Handys in präparierte Tasche - Hanau

(cb) Auf zwei Handys, die in der Auslage eines Fachmarktes am Kurt-Blaum-Platz ausgestellt waren, hatte es ein mutmaßlicher Ladendieb abgesehen. Der 16-Jährige soll, gegen 14.10 Uhr, die zwei begehrten Handys in seine mitgebrachte, präparierte Tasche gepackt haben. Er versuchte gerade den Elektronikmarkt mit seiner Beute zu verlassen, als zwei Ladendetektive ihn stoppten. Bei der anschließenden Durchsuchung des Teenagers durch die hinzugerufene Polizei, fanden die Beamten bei dem Jugendlichen ein Pfefferspray auf. Er musste anschließend mit auf die Dienststelle, wo unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung erfolgte. Hier versuchte er sich durch Tritte, Schläge und Spucken der angeordneten Maßnahme zu widersetzen, so der Vorwurf. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er durch Polizeibeamte an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Die Ordnungshüter richteten mahnende Worte an ihn und seine Eltern. Auf den Jugendlichen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Ladendiebstahls sowie wegen des Verdachts des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zu.

3. Kinder prügeln auf Kinder ein: Angreifer ermittelt - Hanau / Kesselstadt

(cb) Zu einem Streit zwischen mehreren Kindern im Alter von acht bis 13 Jahren kam es am Montagnachmittag in der Königsberger Straße, dort im Bereich der einstelligen Hausnummern. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll ein Geschwisterpaar (acht und elf Jahre) von zwei elf und 13 Jahre alten Jungen angegriffen worden sein. Laut Zeugenaussagen sollen die beiden Angreifer die Geschwister mit Schlägen attackiert haben, zudem sollen sie gegen den Kopf des älteren Geschwisterkindes geschlagen haben. Die beiden Verletzten kamen zwecks medizinischer Versorgung in ein Krankenhaus. Sofort eingeleitete Ermittlungen führten die Beamten zu den beiden elf und 13 Jahre alten Kindern, welche im Verdacht stehen das Geschwisterpaar verletzt zu haben. Sie wurden beide, mit eindringlichen Worten und Mahnungen, an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

4. Hochwertiger Geländewagen aus Hofeinfahrt geklaut - Großkrotzenburg

(me) In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen Autodiebe einen Jeep Cherokee, welcher in der Glatzer Straße (einstellige Hausnummern) in einer Hofeinfahrt abgestellt war. In der Zeit zwischen 20.50 Uhr und 8.10 Uhr betraten die Ganoven das Grundstück des Geschädigten und öffneten den schwarzen Geländewagen, welcher über Keyless-Go verfügt, vermutlich mittels technischen Werkzeugs. Hiernach fuhren die Diebe mit dem Auto im Wert von über 60.000 Euro in unbekannte Richtung davon. Hinweise nimmt das Polizeirevier Hanau unter der Telefonnummer 06181 100-120 entgegen.

5. Aktionswoche "Speed": Fahrer mit 65 Stundenkilometern zu viel gemessen - Nidderau

(cb) Der traurige Rekord der Geschwindigkeitsübertretung eines Autofahrers bei einer Kontrolle am Montag, welche im Rahmen der Aktionswoche "Speed" (wir berichteten) durchgeführt wurde, lag bei 65 Stundenkilometern. Auf den betroffenen Fahrer kommt nun neben einem Verwarngeld von 260 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein Monat Fahrverbot zu. Beamte der Polizeistation Langenselbold kontrollierten diesen und andere "Verkehrssünder" gemeinsam mit Polizisten des "Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz" ab 10 Uhr in der Konrad-Adenauer-Allee in Nidderau sowie in der Hammersbacher-Straße in Bruchköbel. Bei den ausgewählten Orten für die Geschwindigkeitskontrollen handelt es sich um besonders schutzwürdige Örtlichkeiten mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h. Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter 62 Fahrzeuge und 70 Personen. Auf mehrere der angehaltenen und kontrollierten Verkehrsteilnehmer kommen nun Ordnungswidrigkeitenverfahren zu. Auch weiterhin wird die Polizei verstärkt Kontrollen durchführen, um für mehr Verkehrssicherheit auf den Straßen im Polizeipräsidium Südosthessen zu sorgen. Nach wie vor ist Geschwindigkeit eine der Hauptursachen für schwere und tödliche Unfälle.

6. Fahrradfahrer bei Unfall mit Renault verletzt - Gründau / Rothenbergen

(cb) Zu einem Unfall zwischen dem Fahrer eines Renault Kangoo und einem Fahrradfahrer kam es am Dienstagmorgen, gegen 6.45 Uhr, auf der Frankfurter Straße. Nach ersten Erkenntnissen übersah der 63-jährige Fahrer des silbernen Renault den auf dem Rad-/Fußweg fahrenden Zweiradfahrer und es kam zum Unfall. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der 30-jährige Radfahrer im Kopfbereich leicht verletzt. Zur medizinischen Versorgung wurde er in ein umliegendes Krankenhaus gebraucht. Am Fahrrad sowie am Fahrzeug entstand Sachschaden, derzeit können noch keine Angaben diesbezüglich gemacht werden. Zeugen des Unfalls wenden sich bitte telefonisch unter der Rufnummer 06051 827-0 an die Polizei in Gelnhausen.

7. Spritztour mit weitreichenden Folgen - Sinntal / Bad Soden-Salmünster

(me) Ein 16-Jähriger machte am Montagabend gegen 21.30 Uhr auf der Landesstraße 2304 Bekanntschaft mit der Polizei Schlüchtern und musste kurzzeitig mit auf die Station. Grund hierfür war eine Spritztour des Jugendlichen mit einem Motorrad, für welches dieser keine Fahrerlaubnis besaß. Zudem stellten die Beamten fest, dass das Motorrad als gestohlen gemeldet wurde. Ein Dieb hatte das Zweirad im Zeitraum zwischen dem 26. Juli und dem 2. August aus einer verschlossenen Scheune in der Salmünsterer Straße (50er Hausnummern) im Stadtteil Mernes entwendet. Auf den jungen Mann kommt nun ein Verfahren wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Unklar ist, wie der 16-Jährige in den Besitz des Motorrads gelangt ist. Dahingehend muss noch weiter ermittelt werden.

Offenbach, 05.08.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

