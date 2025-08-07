Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exibitonist an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Stuttgart-Sillenbuch (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (06.08.2025) an einer Bushaltestelle an der Straße Pfennigäcker onaniert. Eine Zeugin beobachtete gegen 16.30 Uhr, wie der Unbekannte an der Bushaltestelle Heumaden an seinem Glied manipulierte. Sie alarmierte die Polizei, die den Unbekannten nicht mehr antraf. Er war zirka 30 Jahre alt. Er hatte braune, längere Haare und trug eine schwarze Jacke und eine Hose mit Camouflagemuster. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

