POL-S: Vorfahrt nicht beachtet - Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht

Stuttgart-West (ots)

Beim Zusammenstoß eines Citroen Crafter und einem Linienbus ist am Dienstagmittag (05.08.2025) ein Schaden von rund 70.000 entstanden. Ein 72 Jahre alter Mann war mit seinem Citroen gegen 13.40 Uhr in der Scheffelstraße aus Richtung Bebelstraße unterwegs. An der Kreuzung Scheffelstraße/Forststraße stieß der Crafter mit einem Bus des Schienenersatzverkehrs der Linie U2 zusammen, der in der Forststraße Richtung Lenaustraße unterwegs war. Ersten Ermittlungen zufolge soll der 72-Jährige die Vorfahrt des Linienbusses nicht beachtet haben. Durch den Aufprall fuhr der Bus über den Gehweg und beschädigte zwei mobile Verkehrszeichen. Im Bus zog sich eine 61 Jahre alte Frau leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus. Zeugen teilten der Polizei mit, dass sich im Bus ein Kind verletzt haben soll, das aber beim Eintreffen der Beamten bereits weggegangen war. Während der Unfallaufnahme kam es bis gegen 16.15 Uhr zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeugen und mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

