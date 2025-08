POL-S: Gegen Baum gefahren und leicht verletzt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Montagabend (04.08.2025) in der Heilbronner Straße hat sich eine 43 Jahre alte Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen zugezogen. Die 43-Jährige war gegen 19.50 Uhr in der Heilbronner Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. An der Einmündung der Pragstraße stieß sie mit dem Ford eines 54-Jährigen zusammen, der von der Pragstraße nach links in die ...

mehr