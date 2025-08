Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rabiaten Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntag (03.08.2025) einen 34 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Lebensmittelgeschäft in der Klett-Passage Lebensmittel gestohlen und sich gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der Tatverdächtige soll gegen 17.30 Uhr im Geschäft aus einer Flasche getrunken und Lebensmittel an sich genommen haben. Als er das Geschäft über den Eingang verlassen wollte, stellte sich eine 24 Jahre alte Angestellte in den Weg und forderte ihn auf, in den Laden zurückzugehen. Dort soll er dann verschiedene Waren herumgeworfen haben, bevor er über den Ausgang flüchtete. Auf seiner Flucht soll er die Angestellte gestoßen haben. Polizeibeamte fahndeten nach dem Mann und nahmen ihn in der Stephanspassage fest. Der 34-Jährige mit gambischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Montags (04.08.2025) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

