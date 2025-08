POL-S: Vermisste 16-Jährige wieder aufgetaucht

Stuttgart-Ost (ots) - Eine 15-Jährige ist am Sonntagnachmittag (03.08.2025) in einer Badelandschaft an der Straße Am Leuzebad von einem unbekannten Mann sexuell belästigt worden. Das Mädchen hielt sich gegen 16.10 Uhr in einem Whirlpool auf, als der Unbekannte, der neben ihr saß, sie mehrfach am Gesäß und an den Schenkeln berührte. Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und zirka 170 bis 180 Zentimeter groß. Er war ...

mehr