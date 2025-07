Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0449 --Polizisten stellten Goldkettenräuber--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Steintor, Vor dem Steintor Zeit: 11.07.2025, 23:10 Uhr

Zivile Einsatzkräfte stellten in der Nacht von Freitag auf Samstag im Bremer Viertel zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren. Der 21-Jährige hatten zuvor einem Mann die Goldkette vom Hals gerissen.

Die Zivilpolizisten waren im Rahmen der Breminale schwerpunktmäßig im Steintor unterwegs, als sie beobachteten, wie der 21-Jährige sich vor einen Mann stellte und ihm mit der flachen Hand gegen die Brust schlug. Dabei riss er ihm die Goldkette vom Hals und flüchtete anschließend gemeinsam mit dem 22-Jährigen, der die Tat abgesichert hatte. Die Polizisten nahmen umgehend die Verfolgung auf, stellten die beiden in unmittelbarer Nähe und nahmen sie fest. Bei dem 21-Jährigen fanden sie die entwendete Kette und in seinem Schuh drei weitere Ketten, die möglicherweise aus anderen Straftaten stammen. Bei dem zweiten Mann fanden sie ein Pfefferspray. Die beiden jungen Männer aus Tunesien und Libyen sollen noch im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell