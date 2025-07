POL-HB: Nr.: 0447 --Goldkette abgerissen

Bremen (ots) - - Ort: Bremen-Hemelingen, OT Sebaldsbrück, Hermann-Koenen-Straße Zeit: 10.07.2025, 03:15 Uhr In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte mehrere Fahrzeuge in einem Parkhaus in Sebaldsbrück auf und entwendeten Lenkräder. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 03:15 Uhr bekam der Besitzer eines Mercedes eine Warnmeldung auf sein Handy, dass sein Auto, ...

mehr