POL-HB: Nr.: 0446 --Mann bedroht Paar mit Messer und beschädigt mehrere Autos

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Ohlenhof, Stendaler Ring Zeit: 10.07.2025, 18:20 Uhr

Ein 37 Jahre alter Mann bedrohte am Donnerstag in Gröpelingen einen 41 Jahre alten Mann und seine 33-jährige Freundin mit einem Messer. Zudem beschädigte er mit seinem Auto fünf Fahrzeuge. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest.

Einsatzkräfte wurden gegen 18:20 Uhr in die Straße Stendaler Ring gerufen, weil ein Mann ein Paar mit einem Messer bedroht haben sollte. Vor Ort trafen die Polizisten zunächst auf das Paar. Kurz darauf hörten die Einsatzkräfte ein lautes Knallen und sahen, wie ein weißes Auto in mehrere geparkte Fahrzeuge fuhr und diese beschädigte. Als der Wagen zum Stehen kam, stieg der Mann aus, von dem das Paar sagte, dass sie bedroht wurden. Die Einsatzkräfte sprachen ihn an und forderten ihn auf, sich auf den Boden zu legen. Der 37-Jährige kam der Aufforderung nach. Ein Schnelltest zeigte ein positives Ergebnis auf Alkohol. Zudem bestand der Verdacht, dass der 37-Jährige auch unter Drogeneinfluss stand, es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Bei der Durchsuchung des Autos wurden zwei Messer aufgefunden und sichergestellt. Zudem befand sich ein Hund im Kofferraum. Dieser wurde ins Tierheim gebracht.

Gegen den 37-Jährigen wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet. Drei Autos waren nicht mehr Fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand hoher Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an.

