POL-HB: Nr.: 0445 --Discounter in Kirchhuchting überfallen

Ort: Bremen-Huchting, OT Kirchhuchting, Kirchhuchtinger Landstraße Zeit: 09.07.2025, 22 Uhr

Zwei bewaffnete Räuber überfielen am Mittwoch einen Discounter in Huchting. Das Duo erbeutete Bargeld und flüchtete unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Kurz vor Ladenschluss betraten die beiden Männer den Markt in der Kirchhuchtinger Landstraße und legten diverse Waren auf das Kassenband. Als die beiden Männer bezahlen sollten, sagten sie dem 20-jährigen Mitarbeiter, dass sie kein Geld haben. Als er die beiden zum Ausgang begleiten wollte, zückte einer der Männer eine schwarze Schusswaffe und hielt sie dem Kassierer in den Rücken, bedrohte ihn und forderte die Herausgabe von Bargeld. Der Komplize nahm das Geld aus der geöffneten Kassenlade sowie eine weitere gesamte Kassette. Anschließend ging einer der Täter mit der Waffe zu einer 48 Jahre alten Mitarbeiterin, die auf das Geschehen aufmerksam geworden war, bedrohte sie ebenfalls und forderte ihr Mobiltelefon. Das Handy des 20-Jährigen nahm er ebenfalls, anschließend flüchtete das Duo in einem dunkelgrauen Volkswagen von der Kirchhuchtinger Landstraße in stadteinwärtiger Richtung.

Beide Männer sollen ungefähr 1,75 Meter groß und um die 30 Jahre alt sein und einen dunklen Teint haben. Der Mann mit der Waffe hatte schwarze Haare, einen leichten Bart und trug einen blauen Pullover mit dem Emblem des Fußballvereins Paris Saint-German. Zudem trug eine schwarze Bauchtasche, die um die Schulter gebunden war. Sein Komplize trug eine Kappe sowie eine schwarze Jacke mit bunten Applikationen, die ihm laut Zeugenaussagen deutlich zu groß war.

Die Polizei sicherte Spuren und befragte erste Zeugen. Die Ermittlerinnen und Ermittler suchen weitere Hinweisgeber und fragen: Wem sind die beiden Männer aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugen melden sich jederzeit beim Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888.

