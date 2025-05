Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Diebe erbeuten mehrere Baumaschinen

Soest-Ampen (ots)

In der Zeit vom letzten Samstag, 18 Uhr bis gestern Morgen 07:10 Uhr kam es auf einer Baustelle an der Werler Landstraße in Soest-Ampen zu einem Diebstahl von einer Baustelle.

Der oder die Täter verschoben den Bauzaun um an Maschinen zu gelangen die innerhalb diese Zaunes gelagert waren. Auch zwei Baucontainer wurden aufgebrochen. Hier wurden weitere diverse Baumaschinen entwendet.

Insgesamt hatte das Diebesgut einen Wert von mehreren zehntausend Euro.

Nun sucht die Polizei Zeugen die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000 oder suchen die nächste Polizeidienststelle auf.

