Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dunkelblauer Kombi nach Verkehrsunfall gesucht

Erwitte (ots)

Am Donnerstag, den 22.05.2025, kam es gegen 13 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Lippstädter Straße und der Ottostraße. Eine 17-jährige Schülerin aus Erwitte befuhr mit ihrem E-Scooter die Freigrafenstraße und beabsichtigte an der Ampel die Lippstädter Straße zu überqueren, um ihre Fahrt in der Ottostraße fortzusetzen. Zeitgleich befuhr ein bislang unbekannter Mann mit seinem dunklen Kombi, vermutlich einem VW mit Lippstädter Kennzeichen, die Lippstädter Straße in Richtung Anröchte. In Höhe der Ampel kam es zum Zusammenstoß mit der E-Scooter-Fahrerin, die noch mit einem Bremsmanöver versuchte, den drohenden Unfall zu vermeiden. Die 17-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des Kombis stieg zwar aus und begab sich zu der am Boden liegenden Jugendlichen, setzte seine Fahrt dann jedoch fort, ohne seine Kontaktdaten für eine Schadensregulierung hinterlassen zu haben. Der Fahrzeugführer bzw. Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell